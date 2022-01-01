لجنة إسرائيلية تصنف ملف اعتقال أحمد مناصرة بـ "عمل إرهابي"

القدس المحتلة / سما /

قررت ما يسمى بـ "لجنة الإفراج" الإسرائيلية أن تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة بأنه "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.

ووصف طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، هذا القرار بأنه "خاطئ من الناحية القانونية والدستورية"ـ، وبأنه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال /القاصرين.

وكانت اللجنة اجتمعت في التاسع عشر من الشهر الجاري، لبحث تصنيف ملف الاعتقال، بهدف تمريره إلى لجنة الثلث للإفراج المبكر عنه من عدمه.

ويواجه مناصرة ظروفًا صحية صعبة، كما أنه يتعرض للعزل الانفرادي منذ أشهر وسط تدهور الحالة النفسية والجسدية له.