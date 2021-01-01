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الطقس: لا تغيير يذكر على درجات الحرارة

الأربعاء 22 يونيو 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: لا تغيير يذكر على درجات الحرارة



رام الله / سما /

تتوقع الأرصاد الجوية بأن يكون الجو غائما جزئيا صيفيا اعتياديا في معظم المناطق معتدلا في المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام ،ويحتمل في ساعات الصباح سقوط امطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو حارا نسبيا الى حار وجاف، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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