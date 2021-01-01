فتوح يستقبل السفير اليابني لدي فلسطين

رام الله/سما/



استقبل السيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السفير الياباني لدي السلطة الفلسطينية ماسايوكي ماغوشي وذلك في مقر المجلس التشريعي برام الله حيث ناقش الطرفين الاوضاع التي تمر بها المنطقة بشكل عام وما يحدث بالاراضي الفلسطينية بشكل خاص من عدوان وارهاب اسرائيلي سواء من قبل الجيش او عصابات المستوطنين والحماعات الارهابية اليهودية

وخاصة الانتهاكات في مدينه القدس والحرم ااشريف والبلدة الفديمة من اعتداءات ومخططات تهدف بالسيطرة علي الاماكن الدينية وتقييد حرية العبادة سواء من مصادرة املاك كنيسه الروم او التقسيم المكاني والزماني للاقصي

واضاف فتوح ان ما يحدث سوف يكون نتائجه سلبية علي المنطقة بشكل عام وسوف نقوم بتطبيق قرارات المجلس المركزي في حال استمرار العدوان العنصري علي شعبنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحيه

من جهته قال السفير الياباني ان اليابان تقف الي جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه كامله باقامة دولته علي حدود 67 ولن تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني بكافة المجالات سواء بالمشاريع التي تساعد الشعب الفلسطيني والذي كان منها مشروع منطقة اريحا الزراعية بالاغوار او بالدعم المقدم من حكومة اليابان للانروا

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني بالاضافة لرئيس المجلس موسي حديد نائب رئيس المحلس الوطني وفهمي الزعارير امين سر المجلس الوطني