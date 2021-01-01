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نشطاء يجبرون شركة أسلحة إسرائيلية على إغلاق مقرها الرئيس في لندن

الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشطاء يجبرون شركة أسلحة إسرائيلية على إغلاق مقرها الرئيس في لندن



لندن /سما/

أجبرت حملة نظمتها منظمة "العمل من أجل فلسطين Palestine Action" البريطانية، شركة الأسلحة الإسرائيلية "ايلبيت" على إغلاق مقرها الرئيس في شارع كينجستون بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إنه منذ عام 2020، نفذ نشطاؤها فعاليات واحتجاجات متواصلة أمام مقر الشركة بهدف تعطيل عملها، مشيرةً إلى أن إغلاق مقرها الرئيس في لندن يأتي بعد 5 أشهر من إجبارها على إغلاق موقع آخر في مدينة أولدهام.

وأضافت: "بفضل نشطاءنا الشجعان والمفعمين بالحيوية، نقترب أكثر من أي وقت مضى من إنهاء تجارة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا".

وأوضحت أن ايلبيت هي أكبر شركة خاصة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة وتنتج حوالي 85% من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار التي استخدمت لقتل الفلسطينيين في غزة، كما أن الشركة مسؤولة عن تصنيع ذخائر للجيش الإسرائيلي.

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