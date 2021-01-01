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الاتحاد الأوروبي: يجب تحقيق العدالة للأسير محمد الحلبي

الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: يجب تحقيق العدالة للأسير محمد الحلبي



غزة /سما/

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تحقيق العدالة للأسير محمد الحلبي (44 عاما). 

جاء ذلك خلال لقاء ممثل الاتحاد الأوروبي بوالد الأسير الحلبي في غزة، بعد تقديم لائحة اتهام بحق نجله بعد 171 جلسة محاكمة و24 تمديد اعتقال منذ عام 2016.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتابع قضية الأسير محمد الحلبي عن كثب، وأن لائحة الاتهام لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

يذكر أن الأسير الحلبي من مخيم جباليا بقطاع غزة، يحمل شهادة في الهندسة المدنية، وكان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراه الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال

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