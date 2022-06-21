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تاريخ النشر: 21/06/2022 06:39 م

المؤتمر الوطني الشعبي ووكالة بيت مال القدس يوقعان اتفاقية تعاون

الرباط 21-6-2022 وفا- وقع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة والقائم بأعمال المدير العام لوكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤتمر والوكالة.

وتشمل الاتفاقية مختلف البرامج القطاعية في القدس، وتحديدا مساعدة بعض الطلبة المقدسيين الدارسين في الجامعات المحلية، وإقامة فعاليات مشتركة وندوات خاصة في القدس وبقية المحافظات الفلسطينية الأخرى بالتوازي مع المدن المغربية.

وعقب التوقيع على الاتفاقية، شهد وفد المؤتمر احتفالية "الرباط عاصمة الثقافة الإسلامية" التي تقام بدعم من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)، إضافة إلى افتتاح معرض صور" الرباط في القدس".

كما تم تكريم أسرة الراحل حنا عيسى، الأمين العام السابق للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، حيث تسلم الدرع التقديري الأمين العام الحالي حاتم عبد القادر، بحضور زوجة الراحل في رام الله عبر تقنية "زووم".

وحضر الفعاليات عدد من المثقفين والكتاب والسياسيين والمناضلين في مقدمتهم وزارة الثقافة المغربية وعمدة الرباط والسلك الدبلوماسي في الرباط، ومدير عام "الايسيسكو"، وسفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، ووكالة بيت مال القدس، ورئيس جمعية مساندة الكفاح الفلسطيني المغربية محمد بن جلون الأندلسي.

وكان وفد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس برئاسة اللواء النتشة وعضوية أمين السر حاتم عبد القادر ووكيل المؤتمر يونس العموري، قد عقد سلسلة لقاءات في العاصمة المغربية في اليوم الأول للزيارة التي بدأت أمس الإثنين.