  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المؤتمر الوطني الشعبي ووكالة بيت مال القدس يوقعان اتفاقية تعاون

الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



الرباط/وكالات/



الرئيسية  محلية
 
تاريخ النشر: 21/06/2022 06:39 م

المؤتمر الوطني الشعبي ووكالة بيت مال القدس يوقعان اتفاقية تعاون

الرباط 21-6-2022 وفا- وقع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة والقائم بأعمال المدير العام لوكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤتمر والوكالة.

وتشمل الاتفاقية مختلف البرامج القطاعية في القدس، وتحديدا مساعدة بعض الطلبة المقدسيين الدارسين في الجامعات المحلية، وإقامة فعاليات مشتركة وندوات خاصة في القدس وبقية المحافظات الفلسطينية الأخرى بالتوازي مع المدن المغربية.

وعقب التوقيع على الاتفاقية، شهد وفد المؤتمر احتفالية "الرباط عاصمة الثقافة الإسلامية" التي تقام بدعم من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)، إضافة إلى افتتاح معرض صور" الرباط في القدس".

كما تم تكريم أسرة الراحل حنا عيسى، الأمين العام السابق للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، حيث تسلم الدرع التقديري الأمين العام الحالي حاتم عبد القادر، بحضور زوجة الراحل في رام الله عبر تقنية "زووم".

وحضر الفعاليات عدد من المثقفين والكتاب والسياسيين والمناضلين في مقدمتهم وزارة الثقافة المغربية وعمدة الرباط والسلك الدبلوماسي في الرباط، ومدير عام "الايسيسكو"، وسفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، ووكالة بيت مال القدس، ورئيس جمعية مساندة الكفاح الفلسطيني المغربية محمد بن جلون الأندلسي.

وكان وفد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس برئاسة اللواء النتشة وعضوية أمين السر حاتم عبد القادر ووكيل المؤتمر يونس العموري، قد عقد سلسلة لقاءات في العاصمة المغربية في اليوم الأول للزيارة التي بدأت أمس الإثنين.

الأكثر قراءة اليوم

رجل أعمال إسرائيلي يروي ما حصل معه خلال رحلته للسعودية

بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان وغزة.. هنية يصل اليوم إلى بيروت ويلتقي نصر الله

مرفق بالرابط.. الكشف عن تفاصيل مشروع الأضاحي لموظفي غزة

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

أسعار صرف العملات

تخفيض سعر الوقود بمقدار نصف شيكل.. ليبرمان : الهدف الأساسي منع عودة نتنياهو إلى الحكم

"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

هذا ما يريده الرئيس عباس من بايدن خلال زيارته لفلسطين !!

رويترز : حماس تعود الى سوريا بعد انقطاع 10 أعوام

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم