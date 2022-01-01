الغارديان : شبكة تجسس استخدمت تطبيق رياضي لمراقبة منشآت إسرائيلية حساسة

لندن /سما/

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن شبكة تجسس غير معروفة استخدمت التطبيق الرياضي Strava للتجسس على أفراد الجيش الإسرائيلي، وذلك من خلال مراقبة تحركاتهم في أنحاء العالم.



ويتضح من التقرير أن نفس الشبكة وضعت مسارات ركض مزيفه في منشآت حساسة، وهكذا تمكنت من مراقبة أشخاص تدربوا فيها، وحتى أيضًا أولئك الذين قاموا بتنشيط إعدادات خصوصية الحساب الأكثر صرامة.



ووفقًا لأحد الأمثلة التي حصلت عليها الغارديان، كان من الممكن مراقبة مستخدم للتطبيق وهو يركض بمنشأة إسرائيلية سرية حساسة وفي قواعد عسكرية وفي دول أجنبية.



وكشفت القضية FakeReporter وهي مجموعة إسرائيلية تختص بمكافحة الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أبلغت سلطات الأمن البريطانية.



وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها هناك قلق من أن التطبيقات الدعائية استخدمت لمراقبة منشآت حساسة في إسرائيل، ومن الممكن أن تلحق الضرر بالمصالح الأمنية لإسرائيل.