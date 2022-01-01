النقابة" تقر عدة خطوات بهدف إنصاف الصحفيين

رام الله/سما/

أقرت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عدة خطوات لمتابعة قضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الجنائية الدولية، وبرنامج عمل يهدف لإنصاف الصحفيين في بيئة العمل في القطاعين العام والخاص.

وشكلت الأمانة العامة، خلال اجتماع عقد برئاسة نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، في رام الله وغزة عبر تقنية الاتصال المرئي، مجموعات عمل للبدء بخطوات عملية بهدف إنصاف الصحفيين وصرف علاوتي مهنة الصحافة والمخاطرة، والتعاقد مع إحدى شركات التأمين لتوفير تأمين صحي للصحفيين وعائلاتهم ومركباتهم، وتنفيذ برنامج تدريبي للسلامة المهنية، ومطالبة كافة المؤسسات الإعلامية بضرورة توفير معدات السلامة المهنية.

كما شكلت الأمانة العامة لجنة خاصة لمراجعة القوانين والتشريعات الإعلامية السارية في فلسطين ومن ضمنها قانون نقابة الصحفيين الأردني للعام 1952، الذي لا يلبي تطور مهنة الصحافة والبناء المؤسسي للنقابة، ومشروع قانون تنظيم المهنة، على أن تقدم توصياتها في الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى المبارك.

وأكدت أنها ستواصل الحوار مع الحكومة بشأن صرف علاوتي مهنة الصحافة والمخاطرة، وستتعامل مع هذا الملف كأولوية، لأن علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة أقرتا وصُرفتا لكثير من المهن ولم يتم إنصاف الصحفيين بخصوصهما .

وأوضحت النقابة أن برنامج السلامة المهنية سيبدأ خلال الشهر المقبل ويستهدف بشكل أولي المراسلين والمصورين الميدانيين، الذي يتعرضون لاستهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكلفت الأمانة العامة لجنة خاصة للتعاقد مع إحدى شركات التأمين لتوفير تأمين صحي للصحفيين وعائلاتهم ومركباتهم، والمباشرة به الشهر المقبل، وحصر الصحفيين المعنيين بهذه الخدمة.

كما استعرض الاجتماع استحقاقات فوز فلسطين بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.