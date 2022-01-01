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الاحتلال يخطر بهدم منزل ووقف البناء في 8 منازل آخرى في جلبون شرق جنين

الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم منزل ووقف البناء في 8 منازل آخرى في جلبون شرق جنين



جنين/سما/

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثمانية مواطنين من قرية جلبون شرق مدينة جنين، إخطارا بوقف البناء، ومواطنا تاسعا إخطارا بهدم منزله.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن الاحتلال سلم المواطن خالد جمال أبو الرب إخطاراً بهدم منزله قيد الإنشاء وأمهله 96 ساعة، فيما سلمت المواطنين: الشقيقين حماد وحمودة فرحان أبو الرب، وأمير محمد أبو سيف، ومحمد محمود ياسين أبو الرب، وياسين أحمد أبو الرب، وأنس حسين أبو الرب، ورشيد نافع أبو الرب، ومحمود محمد أسعد أبو الرب إخطارات بوقف البناء في منازلهم.

وأضاف رئيس المجلس أن غالبية المنازل مسكونة منذ سنوات. وتساءل: "كيف يتم تسليم إخطارات وقف بناء والمنازل مسكونة"؟

وأشار إلى أن المجلس سيتوجه إلى المؤسسات الحقوقية من أجل وقف هذه القرارات.

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