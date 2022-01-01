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رويترز : حماس تعود الى سوريا بعد انقطاع 10 أعوام

الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز : حماس تعود الى سوريا بعد انقطاع 10 أعوام



بيروت /سما/

قال مصدران في حركة حماس، إن الحركة قررت استئناف علاقاتها مع سوريا بعد عشر سنوات من مقاطعة قيادتها دمشق بسبب الحرب في سوريا.

وقال مسؤول بالحركة طلب عدم الكشف عن هويته إن "الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك".

وقال مسؤولان بالحركة إن حماس "اتخذت قرارا بالإجماع لإعادة العلاقة مع سوريا".

وأيد قادة حماس علنا حركة المعارضة التي استهدفت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وغادروا مقارهم في دمشق. وأثار ذلك غضب إيران حليفهما المشترك.

واستؤنفت العلاقات بعد ذلك بين حماس وإيران، وأشاد مسؤولون من حماس بالجمهورية الإسلامية لمساعدتها في إعادة بناء ترسانتها للصواريخ بعيدة المدى في غزة والتي يستخدمونها في قتال إسرائيل.

المصدر: رويترز

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