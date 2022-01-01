الخارجية الإسرائيلية: زيارة لابيد إلى تركيا في موعدها

وكالات - سما-

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن زيارة وزيرها يائير لابيد إلى تركيا ستتم في موعدها المقرر الخميس القادم.



وقال متحدث الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط، لوكالة الأناضول التركية، الثلاثاء، إن "الزيارة (ستتم) في موعدها".

والأحد، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن لابيد سيزور إلى تركيا يوم الخميس.

ويأتي قرار الزيارة رغم شروع إسرائيل في إجراءات حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وبحل الكنيست، (مرجح الأسبوع القادم)، سيصبح لابيد رئيسا للحكومة الانتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المتوقعة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.