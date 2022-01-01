صيدم: وحدة الحركة الرياضة في فلسطين تشكل رافعة وطنية ونموذجاً للوحدة الوطنية

غزة / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب أمين سرها الدكتور صبري صيدم خلال زيارته قطاع غزة في اليوميين الماضيين، أن الرياضة في فلسطين شكلت وما زالت نموذجا حياً أصيلاً لوحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، متمنياً أن تنعكس هذه الوحدة على كامل المشهد لدى الكل الفلسطيني.

جاءت تصريحات صيدم خلال الجولة الأخيرة التي قام بها الى قطاع غزة، حيث شملت حضور ومشاركة فريق خدمات النصيرات المباراة الختامية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ضد جاره فريق الجلاء، والتي أعلن بموجبها بشكل رسمي عن صعود فريق خدمات النصيرات والذي يرأسه صيدم فخرياً إلى الدرجة الممتازة.

كما شملت الزيارة وبحضور أمناء سر وأعضاء الأقليم في الوسطى ورفح وإدارة نادي خدمات النصيرات تهنئة الإخوة في نادي شباب الزويادة بتصدرهم الدرجة الاولى وصعودهم الى الدرجة الممتازة أيضاً، إضافةً إلى تهنئة نادي شباب رفح بتصدره الدوري الممتاز في قطاع غزة وزيارة نادي خدمات رفح.

ونقل صيدم تحيات سيادة الأخ الرئيس أبو مازن وإخوانه أعضاء اللجنة المركزية وراعي الرياضة الفريق جبريل الرجوب الى الإخوة والأخوات في النوادي والفرق التي تم زيارتها، مؤكداً على أهمية إسناد هذه الأندية خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها وتحديات إستمرار الحصار على قطاع غزة، مبدياً إعجابه بقصص النجاح التي حققتها هذه الفرق في ظل الإمكانات المتاحه ، حيث تُمثل في كلٍ منها قصة نجاح تدرس في مدراس التحدي والإصرار.