الاتحاد الأوروبي: توقيع اتفاقية الجزء 1 من المساعدات للسلطة

رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، موعد صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

وقال عثمان في تصريح، إن "الاتحاد الأوروبي يساهم بجزء من مخصصات الشؤون الاجتماعية والجزء الآخر من السلطة الفلسطينية"، موضحًا أن أول دفعة من المساعدات ستكون نهاية الشهر المقبل يوليو/تموز وبذلك لن يكون صرف مخصصات الشؤون قبل عبد الأضحى.

وفي ذات السياق، أكد أنه سيتم مساء اليوم، توقيع الاتفاقية الرسمية بخصوص الجزء الأول من المساعدات الأوربية للسلطة الفلسطينية بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي والرئيس محمود عباس.

وذكر عثمان، أن قيمة المساعدات الأوروبية 225 مليون يورو موزعة على النحو التالي، 125 مليون يورو لدعم موازنة السلطة مقسمة تحت البنود الآتية، البند الأول الرواتب، البند الثاني المخصصات الاجتماعية، البند الثالث تحويلات المستشفيات.

وتابع، أنه "إضافة إلى 125 مليون هناك 36 مليون للقدس الشرقية و10 ملايين لربط خط كهرباء في قطاع غزة من الحدود، والبند الآخر مرتبط بالأعمال التحضيرية لمحطة التحلية المركزية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن هناك 30 مليون يورو لدعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل الأراضي الفلسطينية، منوها إلى أن هذه المبالغ لعام 2021 وهناك اتفاقية أخرى لعام 2022 قيد الإعداد.