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كاتب مصري يعلق على جريمة المنصورة: الفن بريء من هذه الجرائم

الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب مصري يعلق على جريمة المنصورة: الفن بريء من هذه الجرائم



وكالات / سما /

علق الكاتب المصري، أيمن سلامة، على ربط البعض حادث ذبح فتاة المنصورة أمام بوابة الجامعة بالأفلام والفن، قائلا إن "الفن بريء من هذه الجرائم".

وكتب سلامة عبر حسابه على "فيسبوك": "بعض الناس كاتبه إن جريمة اليوم التي حدثت أمام باب جامعة المنصورة سببها الفن وأفلام محمد رمضان، وإلى هؤلاء أقول: وهل قابيل لما قتل هابيل كان شاف أفلام محمد رمضان ولا ريا وسكينة لما دبحت كل الستات دي كانت دخلت سينما أصلا".

وسأل: "هل زليخة لما غوت سيدنا يوسف وقبلها إخوته لما رموه في البئر وكانوا عايزين يذبحوه كان بتأثير من أفلام سينما، ولما اجتمع كفار قريش على قتل سيدنا محمد وباتوا أمام بيته في مكة كانت الفكرة وليدة السينما، وهل شاهد قاتلوا الخليفة عثمان بن عفان مسلسلا أو فيلما فتأثروا به وقرورا أن يقلدوه؟".

وشدد على أن "الجريمة يا ناس فعل إنساني قديم يقوم به الإنسان عندما تصطدم رغباته مع وجود الآخرين فيقرر إنهاء حياة الآخر لتحقيق رغبته، لا تقولي فن ولا ظروف اقتصادية ولا كل ده، الجماعات الاسلامية المتطرفة لا بتشوف فن ولا عندها مشكلة اقتصادية ومع ذلك تذبح وتقتل والحروب تقوم بين دول لا بسبب أفلام ولا مسلسلات، يبقى شماعة الفن دي ننساها ونشوف حل لمثل هذه الجرائم والحل من وجهة نظري الردع، وأحكام سريعة بالاعدام".

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