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وقفة إسناد للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في طولكرم

الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

شارك ذوو الأسرى وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني، اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المضربين عن الطعام والمرضى، أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم.

وطالب المشاركون بمساندة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة التي يخوض فيها بعضهم إضرابا عن الطعام وعلى رأسهم الأسير رائد ريان المضرب منذ 76 يوما، مشددين على ضرورة توسيع الحراك الشعبي ودعم صمود الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية.

وناشدوا مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، بتكثيف ضغوطها على دولة الاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والأطفال.

وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة لـ”وفا”، "نجدد دعمنا للأسرى المضربين عن الطعام ومطالبنا للعالم بالضغط نحو الإفراج عنهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري المخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ونندد بسياسة الاحتلال لما يتعرض له الأسرى من عقوبات وانتهاكات منافية للمواثيق الدولية، من الإهمال الطبي الذي تسبب في تفاقم الحالات المرضية لمجموعة كبيرة منهم وعلى رأسهم ناصر أبو حميد، ومعتصم رداد، والمسن فؤاد الشوبكي، وما يعانيه بقية الأسرى والأسيرات والأطفال من انتهاكات".

وطالب المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى حيث لا علاج مناسب لهم، ويفتقرون لأدنى متطلبات الحياة الإنسانية، وبالضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة جنيف الأولى والثالثة والرابعة، التي تنص على احترام الأسير الذي يناضل من أجل قضيته الوطنية، ووقف ممارسات إدارة سجون الاحتلال التي تسعى لتقليص وحرمان الأسرى من كثير من حقوقهم المشروعة.

#طولكرم #الأسرى #وقفة إسناد

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