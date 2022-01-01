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مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق بيت لحم

الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على رعاة الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة على أراضي المواطنين، اعتدوا على رعاة الأغنام برشقهم بالحجارة وإطلاق الكلاب نحوهم.

وأشار إلى أن الرعاة الذين تم الاعتداء عليهم، هم: سماهر حسين غزال، وحليمة إبراهيم عبيدالله عبيات، وخلف حسن عبيدالله عبيات، وصالح أحمد عبيدالله عبيات.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على الأهالي، حيث يقومون بالاستيلاء على الأغنام ويضربون الرعاة ويغرمونهم.

#بيت لحم #مستوطنون #رعاة الأغنام #قرية كيسان

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