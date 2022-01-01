ميزة انستجرام الجديدة 1 Minute Music.. وكيف تعمل؟

وكالات / سما /

للاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، أطلق انستجرام ميزة 1MinMusic، حيث ستقوم مجموعة مختارة من الفنانين بإطلاق موسيقاهم الأصلية ، مع تصوير مقاطع فيديو موسيقية في النافذة المنبثقة ، ثم إطلاقها على الفور.

ميزة 1Music

يضم 1MinMusic مقطوعات موسيقية ومقاطع فيديو حصرية لأكثر من 200 فنان محلي وإقليمي، وكجزء من هذا الميزة، موسيقى من Shaan و Mame Khan و Himanshi Khurana و Kaur.

وفي هذه المبادرة، سيتم إقران الفنانين الناشئين والراسخين مع مصوري الفيديو في انستجرام لتصوير مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بهم باستخدام خلفيات استوديو إبداعية متعددة وإعدادات خاصة بالنوع، تم إنشاؤها خصيصًا لهذه النافذة المنبثقة.