"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)

القاهرة / وكالات /

انتشرت صور ومقاطع فيديو للملياردير المصري نجيب ساويرس، الأحد، في أحد مطاعم القاهرة، حيث أحيا حفلا موسيقيا بعنوان "بيبو ميوزيك نايت".



وأعلن المطعم "ذا ميوزيم كايرو" عن الحفل الذي يحييه ساويرس كـ "دي جيه" يمزج بين الأغنيات، ونشر إعلانا على تطبيق "إنستغرام" قائلا: "استعدوا لقضاء ليلة لا مثيل لها!".

المليادرير يرقص.. شاهد نجيب ساويرس دي جي لأول مرة فى مطعم بالزمالك#نجيب_ساويرس#دي_جي_نجيب_ساويرس pic.twitter.com/tHOpKvDiJi — salahehab (@salahEhab_) June 19, 2022

من جهته غرد ساويرس عبر "تويتر" قائلا: "أصدقائي وزملائي الجدد" في تدوينة نشر من خلالها صورة لنفسه قبل الحفل مع أربعة أشخاص خلف جهاز الـ"دي جيه".



وأظهرت فيديوهات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجل الأعمال المصري البالغ من العمر 68 عاما، يتراقص وهو يختار الأغاني الأجنبية في المطعم وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.