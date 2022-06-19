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"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)

الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)



القاهرة / وكالات /

انتشرت صور ومقاطع فيديو للملياردير المصري نجيب ساويرس، الأحد، في أحد مطاعم القاهرة، حيث أحيا حفلا موسيقيا بعنوان "بيبو ميوزيك نايت".


وأعلن المطعم "ذا ميوزيم كايرو" عن الحفل الذي يحييه ساويرس كـ "دي جيه" يمزج بين الأغنيات، ونشر إعلانا على تطبيق "إنستغرام" قائلا: "استعدوا لقضاء ليلة لا مثيل لها!".

من جهته غرد ساويرس عبر "تويتر" قائلا: "أصدقائي وزملائي الجدد" في تدوينة نشر من خلالها صورة لنفسه قبل الحفل مع أربعة أشخاص خلف جهاز الـ"دي جيه".


وأظهرت فيديوهات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجل الأعمال المصري البالغ من العمر 68 عاما، يتراقص وهو يختار الأغاني الأجنبية في المطعم وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

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