مرفق بالرابط.. الكشف عن تفاصيل مشروع الأضاحي لموظفي غزة

غزة/ سما /

قال عضو هيئة صندوق الاستثمار الفلسطيني بغزة، رياض الأشقر، إن "مشروع الأضحية" الخاص بموظفي غزة، جاء مساهمة من الصندوق في تخفيف الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني المحاصر، وفي ظل عدم تلقي هؤلاء الموظفين راتباً كاملاً.

وأوضح الأشقر، أن هدف المشروع جاء لتلبية حاجات آلاف الموظفين الذين يرغبون في أداء هذه الشعيرة المهمة، وليس باستطاعتهم دفع تكاليف الأضحية مرة واحدة.

وذكر الأشقر أن المشروع يقوم على شراء الأضاحي من تجار المواشي والمزارع نقداً، ومن ثم بيعها للموظفين بنظام التقسيط المريح، بحيث لا يتعدى القسط الشهري 150 شيقل تخصم من الدفعة النقدية الشهرية للموظف. دون دفعة أولى أو تحديد عدد الشهور المخصصة لدفع الأقساط، وحتى الانتهاء من المبلغ المحدد.

وقال إن المشروع يقوم على تشكيل جمعية مكونة من عدة موظفين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية، وبحد أقصى سبعة موظفين، ويفوض المشاركين أحد الأعضاء "رئيس الجمعية". ومن ثم يقوم رئيس الجمعية بالدخول لرابط التسجيل التالي: اضغط هنا

وأوضح أنها عملية استكشافية لعدد الموظفين الراغبين بالاشتراك.

وأكد على قيام الموظف بالتوقيع على "تفويض وزارة المالية" بالخصم الشهري من الدفعة النقدية، ولا يحق له المطالبة بتأجيل القسط في أي حال من الأحوال.

وأكد الأشقر أن مشروع الصندوق هو الأفضل من بين مشاريع أخرى تضع شروطاً إضافية على المستفيد، وتشترط عليه دفع دفعة أولى تصل الى 500 شيقل، مع زيادة كبيرة على ثمن الأضحية، مبيناً أن مساحة الربح لكل أضحية توزع بين التاجر والموظف.

وبين أن الصندوق يلتزم بتوفير الأضحية المطلوبة بعد المعاينة والاختيار من قبل الموظفين وتزويد الصندوق بنوع ورقم العجل المطلوب.

ولفت الأشقر أن هذا المشروع هو إنساني الى جانب أنه اسثماري، فهو يعمل على مساعدة الموظفين في الحصول على أضحية، مع زيادة بسيطة جداً على ثمنها الكلي.

وأكد أن المشروع لا يشترط أن يكون الموظفين المستفيدين من نفس الوزارة، أو مكان السكن، لكن المهم أن يتم الاتفاق فيما بينهم على تشكيل جمعية، والتوجه الى أماكن العرض التي تم الإعلان عنها، لاختيار الأضحية المناسبة، وتعبئة البيانات المطلوبة وهي:( رئيس الجمعية، أعضاء الجمعية، نوع العجل المطلوب، الوزن التقريبي المطلوب).

وشدد الأشقر على أن مشروع الأضاحي يعطي الموظفين الحق في اختيار نوع الأضحية والوزن المطلوب، حسب عدد المشتركين بالجمعية، حيث يوفر المشروع ستة أنواع من المتعارف عليها والشائعة في الأسواق.

وعن الإجراءات المتبعة لاعتماد الجمعيات بشكل نهائي، أوضح الأشقر أنه وبعد التسجيل عبر رابط التسجيل، يتم التواصل مع رؤساء الجمعيات بشكل مباشر، ليتمكن من الذهاب الى أماكن العرض واختيار الأضحية المناسبة لهم، فيما سيتم تعبئة نموذج خاص بالمزرعة، يوثق من خلاله نوع الأضحية ولونها ووزنها، وأسماء المشتركين في الجمعية.

وبعد ذلك يتم مطابقة هذا النموذج بالبيانات الإلكترونية، وقبل حلول عيد الأضحى بيوم أويومين يستلم الموظف أضحيته ومن ثم يوقع على التفويض المالي الخاص بوزارة المالية.