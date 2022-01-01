شاهد.. "البحرية" يودع الممتازة بالتعادل .. وانتصار صعب لـ"العميد"

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تعادل فريق خدمات الشاطئ مع جاره الصداقة في "ديربي المخيم" (1-1)، باختتام منافسات الأسبوع 22 والأخير من دوري الدرجة الممتازة.



وتقدم "البحرية" عن طريق تامر أبو فارس (15)، قبل أن يتعادل الصداقة عبر خالد هنية (75).



ورفع الشاطئ رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير, وبات رصيد الصداقة 25 نقطة في المركز الثامن.



غزة الرياضي – شباب خانيونس (3-2)



وتفوق غزة الرياضي على نظيره شباب خانيونس (3-2).



وسجل ثلاثية "العميد" كامل الترامسي "هدفين" (52 و69) على التوالي، وإبراهيم وشاح (10)، بينما أحرز هدفي "النشامى" محمد التتري (66)، ووليد أبو موسى (88).



ورفع الفائز رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، وبقي رصيد الخاسر 26 نقطة في المركز السابع.

دوري الأولى



وفي الدرجة الأولى، تعادل الأقصى مع نظيره خدمات البريج (1-1).

