استقالة 4 مدربين في غزة دفعة واحدة

غزة / سما /

تواصل مسلسل استقالة المدربين بعد نهاية منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى للموسم الحالي.

أعلن هيثم حجاج المدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية استقالته من تدريب الفريق بعد نهاية الموسم في المركز الثاني في الدوري الممتاز.

وأعلن مدرب شباب الزوايدة نبيل صيدم استقالته من تدريب الفريق بعد تحقيق الهدف الأكبر والصعود بالزوايدة للدوري الممتاز بعد أكثر من 20 عاماً من الغياب.

وكان مدرب خدمات البريج سامي سالم قد أعلن استقالته أيضاً من تدريب الفريق بعد تأمين بقائه في الدرجة الأولى.

وينتظر سالم وصيدم أن تقرر إدارتا الزوايدة والبريج مصير المدربين بقبول الاستقالة أو تجديدها ومواصلة المشوار مع أنديتهما.

وكان قبل أقل من ساعة أعلن عبد الكريم الشيخ خليل استقالته من تدريب الصداقة في الدوري الممتاز.