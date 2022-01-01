  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

استقالة 4 مدربين في غزة دفعة واحدة

الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة 4 مدربين في غزة دفعة واحدة



غزة / سما /

تواصل مسلسل استقالة المدربين بعد نهاية منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى للموسم الحالي.

أعلن هيثم حجاج المدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية استقالته من تدريب الفريق بعد نهاية الموسم في المركز الثاني في الدوري الممتاز.

وأعلن مدرب شباب الزوايدة نبيل صيدم استقالته من تدريب الفريق بعد تحقيق الهدف الأكبر والصعود بالزوايدة للدوري الممتاز بعد أكثر من 20 عاماً من الغياب.

وكان مدرب خدمات البريج سامي سالم قد أعلن استقالته أيضاً من تدريب الفريق بعد تأمين بقائه في الدرجة الأولى.

وينتظر سالم وصيدم أن تقرر إدارتا الزوايدة والبريج مصير المدربين بقبول الاستقالة أو تجديدها ومواصلة المشوار مع أنديتهما.

وكان قبل أقل من ساعة أعلن عبد الكريم الشيخ خليل استقالته من تدريب الصداقة في الدوري الممتاز.

#استقالة #غزة #هيثم حجاج #الممتازة #دوري الأولى

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : مواطن يرتدي الكفن ويُلقي نفسه على مفترق السرايا بغزة!

مجلس أمناء جامعة النجاح يتخذ جملة من القرارت بعد الأحداث الاخيرة وهي كالتالي ..

رجل أعمال إسرائيلي يروي ما حصل معه خلال رحلته للسعودية

"كان" العبرية: اتفاق على حل الكنيست وتعيين لبيد رئيسا للوزراء

أسعار صرف العملات

تنويه مهم للحجاج في قطاع غزة

ما مصير زيارة بايدن الى اسرائيل بعد حل الكنيست ؟

الأخبار الرئيسية

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان وغزة.. هنية يصل اليوم إلى بيروت ويلتقي نصر الله

مصادر إسرائيلية تستبعد انضمام بينيت لأحزاب جديدة في الانتخابات المقبلة

مغادرة أول فوج من حجاج غزة الى السعودية لأداء مناسك الحج

إصابات باشتباكات عنيفة مع الاحتلال واعتقالات طالت 19 فلسطينيا بالضفة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم