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فريق نماء يتعاقد مع لاعبين مخضرمين

الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق نماء يتعاقد مع لاعبين مخضرمين



غزة / سما /

بدأ نادي نماء الإعلان عن صفقاته الصيفية تدريجياً لتعزيز صفوف الفريق للموسم القادم في منافسات دوري الدرجة الأولى.

وتوصل نماء لاتفاق مع المخضرمان سعيد السباخي ومحمد القاضي للانضمام لصفوف الفريق في الموسم القادم.

وأعلن نماء رسمياً عن صفقة انتقال السباخي، فيما بقيت صفقة القاضي بعيدة عن عيون الإعلام مؤقتاً.

وتناقلت وسائل إعلم محلية في وقت سابق عن تعاقد نماء مع عدة صفقات للاعبين أصحاب خبرة كبيرة في الدوري الممتاز لكن نماء لم يعلن حتى الآن إلا عن صفقة السباخي.

ويسعى نماء لتشكيل فريق قوي في الموسم القادم لضمان المنافسة على بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة لأول مرة في تاريخ الفريق.

#دوري الأولى #سعيد السباخي #الأولى

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