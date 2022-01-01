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مانشستر سيتي يحدد سعر جيسوس ويرفض عرض آرسنال الأول

الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يحدد سعر جيسوس ويرفض عرض آرسنال الأول



وكالات / سما /

حدد مانشستر سيتي سعر المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، المتوقع رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته، أبرزها نادي آرسنال.

وفتح مانشستر سيتي الباب أمام رحيل جابرييل جيسوس هذا الصيف بعد التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، وكان ريال مدريد مهتماً بضم اللاعب، لكنه انسحب من الصفقة بسبب عدم وجود مقعد متاح داخل النادي للاعبين الأجانب.

وتصدر آرسنال السباق في الأيام القليلة الماضية، وقدّم عرضه الأول لإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن اللاعب، والذي بلغ 40 مليون يورو، لكن السيتزنز رفض هذا العرض.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية على أن مانشستر سيتي يرفض التخلي عن جابرييل جيسوس بأقل من 60 مليون يورو، وهذا سيدفع آرسنال لتقديم عرض جديد في الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها ان وكيل أعمال جابرييل جيسوس سافر إلى العاصمة لندن لمحاولة إغلاق انتقاله إلى آرسنال، وقيادة المفاوضات بين الناديين.

#جابرييل جيسوس #مانشستر سيتي #آرسنال

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