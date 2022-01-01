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3 عقبات تمنع انتقال كريستيانو إلى روما

الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 عقبات تمنع انتقال كريستيانو إلى روما



وكالات / سما /

تطرقت تقارير صحفية إلى الأسباب التي تمنع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مصادر في روما نقت تعاقد الفريق مع رونالدو هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما لا يستطيع تحمل راتب رونالدو، البالغ 23 مليون يورو، حتى لو وافق اللاعب البرتغالي على خفضه إلى النصف.

ولن يستفيد روما من مرسوم النمو لخفض الضرائب على راتب رونالدو، لأن اللاعب البرتغالي غادر يوفنتوس منذ عام واحد.

وذكرت "كوريري ديللو سبورت" أن رونالدو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن روما لا يتواجد أيضا في البطولة الأوروبية

وقالت الصحيفة إن علاقة رونالدو مع جوزيه مورينيو مدرب روما، سيئة، ولذلك من المستحيل رؤيته يرتدي قميص الجيالوروسي.

#كريستيانو رونالدو #روما #الانتقالات

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