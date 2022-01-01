بيكيه يتحدى لابورتا بجملة مثيرة

وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية النقاب عن جملة مثيرة قالها جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لرئيس النادي، خوان لابورتا، خلال الحديث الذي جمع بينهما حول الموسم القادم.

يأتي ذلك بعدما تحدث بيكيه مع المدرب تشافي هيرنانديز، الذي أخبره بتقليص دوره في الفريق بالموسم المقبل، لكن جيرارد تمسك بالبقاء والقتال لإثبات جودته في الكامب نو.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن بيكيه قال للابورتا” أحضر لي أفضل قلب دفاع في العالم، وسأجعله يبقى على مقاعد البدلاء لي”.

ويظن بيكيه أنه لا يوجد لاعب تمكن من لعب 18 موسماً في مسيرته الكروية بأعلى مستوى، بدون الاهتمام بنفسه، لذلك يعتقد أن بمقدوره أن يظهر بأفضل حلة ممكنة خلال الفترة القادمة.

ويعمل برشلونة في الفترة القادمة على التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل ترميم الخط الخلفي، لكن بيكيه تحدث مع تشافي ولابورتا بشأن الامر، بعدما نصحه زميله السابق، بفكرة مغادرة النادي خلال الميركاتو الصيفي بدلاً من التواجد على مقاعد بدلاء البلوجرانا.