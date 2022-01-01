توني كروس يصدم ريال مدريد بقرار غير متوقع

وكالات / سما /

صدم الألماني توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، إدارة النادي الملكي وجماهيره بقرار مفاجئ بخصوص مستقبله مع الفريق وعملية تجديد عقده في الفترة الحالية.

وأوضحت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن توني كروس قرر عدم تجديد عقده مع إدارة ريال مدريد الآن، وهو الأمر الذي أصاب النادي الملكي بالدهشة، حيث أخبر النادي اللاعب أنه سيعتمد عليه في الفترة المقبلة بشكل واضح.

وأشارت سير إلى أن كروس يفضل الانتظار ورؤية دوره مع الفريق الملكي في الموسم القادم، قبل اتخاذ القرار بربط نفسه بعقد جديد مع إدارة اللوس بلانكوس من عدمه.

ولا يريد كروس أن يكون عبئاً على إدارة الريال في الوقت الحالي، لذلك قرر تأجيل التفكير في عملية التجديد لوقت لاحق، بعدما يرى ما سيحدث في الموسم القادم.

واحترم ريال مدريد قرار كروس بعدم التجديد في الوقت الراهن، لكن الإدارة مندهشة فقط من هذا التحول المفاجئ في تفكير لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق.

ويملك الميرينجي حفنة من اللاعبين في خط الوسط بوجود الثلاثي كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، وفيديريكو فالفيردي.