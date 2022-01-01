تفاصيل صفقة رحيل ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ

وكالات / سما /

أغلق نادي بايرن ميونخ الألماني صفقة التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، لترميم الخط الأمامي في الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو النقاب عن التفاصيل المتعلقة بصفقة رحيل ماني عن الريدز للبايرن، مفيداً بأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية التقليدية في النادي البافاري، تمهيداً للتوقيع على العقود، يوم غد، الثلاثاء.

وأشار رومانو إلى أنه حال اجتياز أسد التيرانجا الفحوصات الطبية بنجاح، سيوقع على العقود بشكل رسمي، ثم سيتم تقديمه كلاعب جديد في عملاق بافاريا يوم الأربعاء المقبل.

ويشمل الاتفاق بين البايرن وماني على توقيع الطرفين على عقد مدته ثلاث سنوات، يجعل اللاعب يبقى في ملعب أليانز أرينا حتى يونيو 2025 على أقل تقدير.

وتكلف صفقة التعاقد مع ماني خزينة النادي الألماني مبلغ 41 مليون يورو، شامل الحوافز والإضافات المتعلقة بالأداء، سيحصل عليه ليفربول نظير التخلي عن بطاقة اللاعب، الذي رفض تجديد عقده الذي كان سيصل لخط النهاية في يونيو 2023.