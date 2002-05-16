هيئة الأسرى: المعتقل محمد العارضة يواجه إجراءات تعسفية في عزل "ايشل"

رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات، اليوم الثلاثاء، إن المعتقل محمد العارضة يشتكي من تشديد الإجراءات عليه من قبل إدارة المعتقل، ومن المعاملة السيئة من قبل السجانين في قسم عزل "معتقل ايشل"، سيما عند الخروج من الزنزانة لزيارة المحامي.

وأوضح المعتقل العارضة (40 عاما) وهو من بلدة عرابة جنوب جنين، لمحامي الهيئة شقيرات أنه بالأمس كان لديه زيارة محامي وعند العودة تم وضعه بغرفة الانتظار أكثر من نصف ساعة لتفتيشه، بدون أي مبرر يستدعي لذلك.

وأضاف شقيرات، أن العارضة يتعرض للعديد من الإجراءات التعسفية، والانتقامية من قبل إدارة السجون الإسرائيلية في مقدمتها عزله بظروف حياتية واعتقالية سيئة، كما تتعمد إدارة السجن استفزازه ومنعه من إخراج الدفتر والقلم في كل مرة يخرج فيها من غرفة العزل، وقامت بالاستيلاء على جميع مقتنياته من خواطر وشعر وما يوثقه الأسير كتابياً، ومنعته من إخراج أي شيء مكتوب وقت زيارة المحامي.

يذكر أن العارضة اعتقل أول مرة بتاريخ 16/5/2002؛ وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عامًا أخرى، وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ومؤخراً صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات.