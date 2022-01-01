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غزة: إغلاق محل لبيع اللحوم المجمدة بسبب حالات تسمم

الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إغلاق محل لبيع اللحوم المجمدة بسبب حالات تسمم



غزة/ سما /

أغلقت مباحث التموين قسم الأمن الغذائي برفقة وزارة الصحة بمدينة غزة، محلًا لبيع اللحوم المجمدة لقيامه ببيع لحوم فاسدة، نتج عنها 3 إصابات بالتسمم لمواطنين من عائلة واحدة.


وأوضحت مباحث التموين أنه بعد متابعة المعلومات الواردة عن وصول مستشفى الشفاء حالات تسمم، تم التحري عن مصدر الطعام الذي تم تناوله، وبالتفتيش الميداني لمحل التاجر المذكور، تبين افتقار المحل للشروط الصحية، وعدم تنفيذه لإخطارات سابقة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة ملف التاجر المذكور للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

في سياق متصل، حررت مباحث التموين خلال جولات مع الجهات المختصة في عدة محافظات، 23 محضر ضبط لدجاج حي، بسبب ارتفاع الأسعار لدى عدد من تجار الدواجن.

وأكدت مباحث التموين أنه تم إحالة ملفات التجار المخالفين لجهة الاختصاص لعمل الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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