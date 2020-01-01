لليوم الثاني: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا والحالات الخطيرة بارتفاع في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما سجلت 10692 إصابة جديدة، أمس الإثنين، في وقت واصلت الإصابات الخطيرة كما الحالات التي بحاجة إلى تسرير بالارتفاع، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ولليوم الثاني على التوالي، سجلت في البلاد أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا، حيث شخصت منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا 982 إصابة جديدة، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 60622 حالة نشطة.

ومع بدء الموجة السادسة للجائحة، بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 4250451 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10911 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ومع الارتفاع المتواصل بالعدوى، لوحظ الارتفاع المتدرج في عدد الحالات التي بحاجة إلى تسرير وإلى رعاية صحية، إذ أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفيات الاستعداد والتحضير لافتتاح أقسام كورونا من جديد.

وبغضون 10 أيام، تضاعف عدد الحالات التي بحاجة إلى تسرير وكذلك عدد الإصابات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 643 مصابا، بينهم 180 بحالة خطيرة، و36 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 37 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت الحالة المرضية لـ311 مصابا بالطفيفة.

ومع انتشار الفيروس وارتفاع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.3، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من عمل محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 44155 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 27.55% منها موجبة.

إلى ذلك، يواصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا بالارتفاع، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي 55001 إصابة جديدة بارتفاع بنسبة 48.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 197 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 116.5%، فيما أعلن عن وفاة 15 شخصا تأثرا بالفيروس بارتفاع بنسبة 7.1%.