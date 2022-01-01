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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين خليل محمد حسين الخاروف، والمعتصم بالله جبريل الجياوي، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة إذنا غربا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حازم الجياوي، شقيق المعتقل المعتصم، وسلمت زوجته بلاغا لمراجعة زوجها مخابرات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عبد الله رفعت خليل العواودة (21 عاما) من قرية كرمة جنوبا، وعثمان ياسر عثمان أبو عرام من مسافر يطا، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

#الخليل #الاحتلال

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