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سلطة الطاقة توقع على تمديد اتفاقية شراء الطاقة من شركة كهرباء غزة لمدة 5 سنوات

الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة توقع على تمديد اتفاقية شراء الطاقة من شركة كهرباء غزة لمدة 5 سنوات



غزة / سما /

وقعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء على تمديد اتفاقية شراء الطاقة من شركة كهرباء غزة لمدة 5 سنوات 

فقد وقع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة غزة لتوليد الكهرباء المهندس وليد سلمان على تمديد اتفاقية شراء الطاقة لمدة 5 سنوات بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية رقم (158/18) لكي تستمر شركة توليد كهرباء غزة في انتاج الطاقة الكهربائية وتوفيرها لصالح شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لتلبية الاحتياجات الكهربائية لاهلنا في قطاع غزة. 

وقال المهندس ملحم بأن سلطة الطاقة تسعى دائماً لتطوير قطاع الطاقة استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء من خلال زيادة الإنتاج المحلي للطاقة وتنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الجانب الاخر. 

وقال المهندس وليد سلمان: ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى. 

وكانت اللجنة القطرية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء نهاية شهر ديسمبر الأخير، تتضمّن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة. 

وبموجب المذكرة، فإنّ اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة 60 مليون دولار. 

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