رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، منح الرئيس، المفكر والكاتب الراحل فيصل حوراني وسام الثقافة والعلوم والفنون، واعتماد مجلس الوزراء خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءات الخدمات.

كما أبرزت: اسرائيل نحو انتخابات جديدة خلال شهور بعد اتفاق بينيت، ولابيد على حل الكنيست. وتحقيق ل"نيويورك تايمز": الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة أطلقها جندي اسرائيلي. وفي اليوم العالمي للاجئين: 6.4 مليون لاجئ يحلمون بالعودة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- إصابات وإخطارات تستهدف 6 منازل في الضفة

- اتفاق على حل "الكنيست" وتعيين لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

- "نيويورك تايمز": الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة اسرائيلية

- اعتماد خطة لتطوير الخدمات الحكومية

- في اليوم العالمي للاجئين: 6.4 مليون لاجئ يحلمون بالعودة

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يمنح المفكر والكاتب الراحل فيصل حوراني وسام الثقافة والعلوم والفنون ويعزي بوفاة المناضل حنا صافية ويمنحه نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

- الاحتلال يجرح شابين في الدهيشة ويخطر بوقف العمل بمساكن في مسافر يطا وشرق نابلس

- مجلس الوزراء يعتمد خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءات الخدمات

- الائتلاف الحاكم في "اسرائيل" يقرر طرح قرار حل "الكنيست" ولبيد رئيسا لحكومة انتقالية.. ونتنياهو بدأ بإطلاق التصريحات الانتخابية تمهيدا لانتخابات مبكرة قد تجري في 25 تشرين الأول

- قرار تحويل رواتب العمال عبر البنوك يضع سماسرة التصاريح على المحك.. "العمل": حملة تشويه منظمة ضد السلطة الوطنية يقودها محامون منتفعون

"الأيام":

- إصابتان بالرصاص خلال اقتحام "الدهيشة" وجيش الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن

- اسرائيل نحو انتخابات جديدة خلال شهور بعد اتفاق بينيت ولابيد على حل الكنيست

- مجلس الوزراء يعتمد خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد اجراءاتها

- تحقيق ل"نيويورك تايمز": الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة أطلقها جندي اسرائيلي

- اسرائيل: 12 وفاة وأكثر من 10 الاف اصابة "كورونا" الأحد