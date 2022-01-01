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الاحتلال يصيب شابين ويعتقل 3 آخرين من جنين

الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اصيب فجر اليوم الثلاثاء، شابين بالرصاص واعتقل أسيرين محررين في بلدة قباطية، بينما تم اعتقال آخر من قرية بئر الباشا جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن شابين من قباطية أصيبا بالرصاص الحي أحدهما بالخاصرة، والآخر بالقدم وتم نقلهما الى مستشفى جنين، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، واطلاقها للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وتنفيذ عمليات اعتقال في البلدة، طالت الأسيرين المحررين أمجد الدامون، ومحمد عمر أبو جابر. 

وفي قرية بئر الباشا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم فايق غوادره بعد اقتحام القرية ومداهمة منزله.

#جنين #الاحتلال

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