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مغادرة أول فوج من حجاج غزة الى السعودية لأداء مناسك الحج

الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مغادرة أول فوج من حجاج غزة الى السعودية لأداء مناسك الحج



غزة/ سما /

قال الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن أولى قوافل الحجاج غادرت قطاع غزة اليوم الثلاثاء عبر معبر رفح.

واوضح أن سفر حجاج غزة سيكون على مدار يومين اليوم الثلاثاء بمعدل ثلاث رحلات بعدد حجاج 736 حاجاً وغداً الأربعاء بمعدل رحلتين بعدد حجاج 596 على أن يكون الطيران بشكل متتال بفارق ساعة بين كل رحلة والاخرى.

وأكد البكري أن هذا اليوم هو يوم سعيد لدى الشعب الفلسطيني بمغادرة أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من فلسطين للديار الحجازية بعد انقطاع لمدة عامين نتيجة لجائحة كورونا.

وشكر البكري جمهورية مصر العربية على دورها الكبير في سفر حجاج قطاع غزة وعلى ما قدمته من تسهيلات لخروج أولى القوافل اليوم.

وأكد البكري أن أولى قوافل حجاج الضفة الغربية ستغادر يوم الخميس القادم 23/6/2022 فيما ستغادر الثانية يوم الجمعة 24/6/2022.

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