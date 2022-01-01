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بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 مواطنا بينهم أسرى محررين.

وعرف من المعتقلين:

 محمد الصافي- سردا شمال رام الله
 الشيخ محمد خروب- مخيم الجلزون شمال رام الله
 المحرر يوسف غوانمة- مخيم الجلزون
محمد نخلة- مخيم الجلزون
 المحرر يوسف إيهاب الزبيدي- مخيم الجلزون
 المحرر علي زاهي البرغوثي- كوبر شمال رام الله
محمد أبو غربية- الرام شمال القدس
هيثم غوادرة- بير الباشا غرب جنين
محمد عمر جوابرة- قباطية جنوب جنين
 الطفل مصطفى عامر صباح- تقوع شرق بيت لحم
 الفتى محمد ياسين صباح- تقوع
 عمر ذياب العمور- تقوع
 كاظم مراد حنني- بيت فوريك شرق نابلس
 منير فقها- طوباس
 مروان نايف حميد- تقوع
 أحمد علي صباح- تقوع
 إبراهيم سمير صباح- تقوع
حسين أبو ذراع- مخيم بلاطة بنابلس
محمد أبو ذراع- مخيم بلاطة

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