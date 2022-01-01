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ولي العهد السعودي يصل إلى مصر في مستهل جولة إقليمية

الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد السعودي يصل إلى مصر في مستهل جولة إقليمية



القاهرة / وكالات /

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء الاثنين، إلى مصر في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضاً الأردن وتركيا.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة.

وتأتي هذه الجولة ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي.

وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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