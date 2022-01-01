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رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي يزور عَمان ويجتمع مع مسؤولين اردنيين كبار

الإثنين 20 يونيو 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي يزور عَمان ويجتمع مع مسؤولين اردنيين كبار



القدس المحتلة / سما /

توجه اليوم رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي ايال حولاتا الى عمان واجتمع في القصر الملكي مع مسؤولين اردنيين كبار . وقالت مصادر اسرائيلية ان هذه اول زيارة لمسؤول اسرائيلي رفيع منذ احداث المسجد الاقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.

ويذكر ان وزارة الخارجية الأردنية قد نددت باستخدام قوات الامن الإسرائيلية ما وصفته بالعنف المفرط في تفريق المحتجين في الحرم وانها قد استدعت نائب السفير الإسرائيلي في عمان لتعبر له عن استيائها متهمة إسرائيل بالمساس في حرية العبادة .

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بينت قد صرح في حينه انه ينظر بخطورة الى التصريحات التي تتهم إسرائيل بالعنف الامر الذي يعتبر مكافأة للمحرضين وفي مقدمتهم حركة حماس التي تقوم بتأجيج  الخواطر وتصب الزيت على النار

 وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان زيارة حولاتا للأردن تأتي من اجل اعادة ترتيب الامور بين البلدين قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة .

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