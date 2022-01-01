مجالس محلية إيرلندية تصادق على تقرير منظمة العفو الدولية "الفصل العنصري ضد الفلسطينيين"

دبلن/ سما/

صادق المجلسان المحليان في مقاطعتي فينجال ودانليري راث داون في إيرلندا، على اقتراح مقدم من رئيستي البلديتين في المجلسين بالمصادقة على تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) بعنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية " كإظهار للتضامن مع شعبنا.

وكانت بعثة دولة فلسطين، بالتعاون مع بلدية رام الله ورئيسها السابق موسى حديد، ورئيسها الحالي عيسى قسيس، قد عملت على ترتيب دعوة مشتركة لرؤساء البلديات الإيرلندية التي زارت فلسطين الشهر الماضي، واستمرت لثلاثة أيام، تم خلالها الاطلاع على الأوضاع التي يعيشها شعبنا تحت الاحتلال.

وشكرت سفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبه عبد المجيد، رئيستي البلديتين وأعضاء المجلسين البلديين على التصويت لصالح القرار، الذي يعكس مدى إدراك الشعب الإيرلندي لما جاء في التقرير ولحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا تحت الاحتلال.