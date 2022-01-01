الجهاد تنعى أحد كوادرها في سوريا

دمشق/وكالات/

نعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين أحد كوادرها في الساحة السورية "الشيخ يحيى عميش أبو زكور" والذي وافته المنيّة بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الحركة في بيان لها: "إننا وإذ نودّع شيخنا المقاوم والذي طالما كان رمزاً من رموز الصبر والاحتساب والتمسّك بخيار المقاومة فإننا نعاهده على مواصلة السير على درب الجهاد والشهادة".

نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

"بيان نعي"

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

الجهاد تنعى الأخ الشيخ يحيى عميش أبو زكور

(48 عاماً) أحد أبناء وكوادر الحركة على الساحة السورية والذي وافته المنيّة بعد صراع طويل مع المرض.

وإننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ نودّع شيخنا المقاوم والذي طالما كان رمزاً من رموز الصبر والاحتساب والتمسّك بخيار المقاومة فإننا نعاهده على مواصلة السير على درب الجهاد والشهادة.

وتتقدّم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التعزية والمواساة من عائلة الفقيد سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يتقبّله مع الشهداء والصالحين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين–الساحة السورية–المكتب الصحفي

الاثنين20 ذو القعدة 1443 هجري 20 حزيران 2022 ميلادي