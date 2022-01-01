  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد تنعى أحد كوادرها في سوريا

الإثنين 20 يونيو 2022 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تنعى أحد كوادرها في سوريا



دمشق/وكالات/

نعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين أحد كوادرها في الساحة السورية "الشيخ يحيى عميش أبو زكور" والذي وافته المنيّة بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الحركة في بيان لها: "إننا وإذ نودّع شيخنا المقاوم والذي طالما كان رمزاً من رموز الصبر والاحتساب والتمسّك بخيار المقاومة فإننا نعاهده على مواصلة السير على درب الجهاد والشهادة".

 

نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

"بيان نعي"

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

الجهاد تنعى الأخ الشيخ يحيى عميش أبو زكور

(48 عاماً) أحد أبناء وكوادر الحركة على الساحة السورية والذي وافته المنيّة بعد صراع طويل مع المرض.

وإننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ نودّع شيخنا المقاوم والذي طالما كان رمزاً من رموز الصبر والاحتساب والتمسّك بخيار المقاومة فإننا نعاهده على مواصلة السير على درب الجهاد والشهادة.

وتتقدّم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التعزية والمواساة من عائلة الفقيد سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يتقبّله مع الشهداء والصالحين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين–الساحة السورية–المكتب الصحفي

الاثنين20 ذو القعدة 1443 هجري 20 حزيران 2022 ميلادي

 

الأكثر قراءة اليوم

"جيروزالم بوست" الاسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الملك عبد الله ووزير خارجية الاردن السابق "المعشر"

سرايا القدس تصدر تنويهاً مهماً لمواطني قطاع غزة بخصوص مناورة "عزم الصادقين"

صحيفة.. المقاومة بغزة أرسلت رسائل ميدانية وشفهية للاحتلال وهي كالتالي ..

أسعار صرف العملات

بعد وضعيّة “عناق حميم” جمعت ماكرون بنظيره الأوكراني.. الخارجية الروسية تعلق وتتهكم

تسيبي ليفني تحتفي بلقاء تركي الفيصل مجددا

هرتسوغ يشكر إردوغان على جهود الامن التركي في احباط الارهاب الايراني ..

الأخبار الرئيسية

مصادر : مشاروات مكثفة بين حماس والجهاد وحزب الله لمناقشة تفاصيل الحرب القادمة..

نجاح

مجلس أمناء جامعة النجاح يتخذ جملة من القرارت بعد الأحداث الاخيرة وهي كالتالي ..

8310ec553b06758d283ee69d460d3fdc

وفد رجال أعمال مصريين يصل إسرائيل لأول مرة منذ عقد من الزمن

دبلوماسيٌّ أمريكيٌّ لـ(هآرتس): زيارة بايدن لن تخلق حلفًا استراتيجيًّا يضم اسرائيل ودول عربيّة

بدء مناورات "عـزم الصـادقين " التي تنفذها "سـرايا القدس"

الاتصالات الفلسطينية