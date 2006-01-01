شاهد : مواطن يرتدي الكفن ويُلقي نفسه على مفترق السرايا بغزة!

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي في قطاع غزة مقطع فيديو لمواطنِ يرتدي الكفن ويُلقي نفسه على مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وتجمع العشرات من المواطنين حول المواطن معبرين عن حالة من الحزن لما آلت إليه الأمور، لهذا المواطن الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة دفعته للمطالبة بحياة كريمة وفقًا لقول النشطاء.

يُشار إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة منذ الحصار الإسرائيلي عام 2006 حتى يومنا هذا، وما تلاها من حروب مدمرة، ما تسبب بزيادة نسب البطالة وقلة توفر فرص العمل.

ويعاني 80 % من سكان قطاع غزة من انعدام الامن الغذائي فيما وصلت معدلات البطالة الى معدلات غير مسبوقة.