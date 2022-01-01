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إصابة شاب بجروح بعد اعتداء مستوطنين عليه غرب نابلس

الإثنين 20 يونيو 2022 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب، اليوم الاثنين، شاب بجروح في الرأس عقب اعتداء مستوطنين عليه بالقرب من دوار دير شرف غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن الشاب انس جميل عازم من بلدة سبسطية أصيب بجروح بالرأس عقب استهدافه من قبل مجموعة من المستوطنين بحجر، أثناء التصدي لهم خلال محاولتهم ازالة الاعلام قرب دوار بلدة دير شرف.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على الشبان برشهم بغاز الفلفل اثناء التصدي لهم، مؤكدا أن الطريق الواصل بين جنين ونابلس، تشهد انتشارا لعشرات المستوطنين.

وفي سياق اخر، أكد دغلس، أن جرافات شرعت بأعمال تجريف في محيط حاجز نصبته قوات الاحتلال قبل شهور، بالقرب من منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

#نابلس #مستوطنون

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