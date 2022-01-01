الاحتلال يخطر بوقف العمل في خيمة وثلاثة مساكن وبئر جنوب الخليل

الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل في خيمة وثلاثة مساكن شرق يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال داهمت قرية ماعين التابعة لبلدة الكرمل واخطرت المواطن علي الحمامدة بوقف العمل في خيمته، بحجة أنها منطقة اثرية.

كما داهمت قوات الاحتلال تجمع شعب البطم قرب مستوطنة "افيجال" بمسافر يطا وأخطرت بوقف العمل في مسكنين تعود ملكيتهما للشقيقين، إبراهيم ومحمد موسى أبو عرام، حيث يقطنانهما مع عائلاتهما وتبلغ مساحة كل منهما 60 مترا مربعا.

وأخطرت قوات الاحتلال المواطن غسان أبو طبيخ من قرية الجوايا شرق يطا، بوقف العمل في مسكن وبئر مياه.