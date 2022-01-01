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حماس: لا أحد يملك حق التفريط بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم

الإثنين 20 يونيو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا أحد يملك حق التفريط بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم



غزة/ سما /

 أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، على أن حق عودة اللاجئين حقّ فردي وجماعي، أقرّته القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، لا يملك أحدٌ التراجع عنه، أو التفريط فيه، أو المساومة عليه، أو التنازل عنه.


وجددت حماس في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، رفضها لكلّ الحلول الساعية إلى إسقاط قضية اللاجئين وإنهاء حقّ العودة.

وقالت في بيان لها، إن الاحتلال للأرض الفلسطينية وارتكابه جرائم التهجير والتمييز والفصل العنصري ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة عقود، هو السبب في استمرار مأساة ومعاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في الداخل والشتات، ولا حلّ إلاّ بزواله عن أرضنا ومقدساتنا.

وجددت التأكيد على حقّ اللاجئين الفلسطينيين في المشاركة السياسية والتمثيل في مؤسساتنا الوطنية، وضرورة تفعيل دورهم في مشروعنا النضالي حتى التحرير والعودة.

وعبرت عن رفضها لنقل خدمات أو تفويض صلاحيات وكالة (الأونروا) إلى أيّ جهة أخرى، مشددةً على ضرورة أن تتحمّل هذه الوكالة مسؤوليتها في توفير الخدمات والرَّعاية الصحية والتعليم وغيرها حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرًا.

وأكدت رفضها التوطين، داعيةً الدول المضيفة، وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى الوقوف مع اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير كامل الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ومتطلبات الحياة الكريمة لهم، ودعم صمودهم حتى التحرير والعودة. 

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