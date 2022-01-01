قرار إسرائيلي بمنح فلسطينيين تم "منحهم حق اللجوء" تصاريح عمل

القدس المحتلة / سما /

أبلغ ما يسمى "ممثل الدولة الإسرائيلي"، أمس الأحد، المحكمة العليا أنه سيتم منح تصاريح عمل شامل للفلسطينيين الذين تم "منحهم حق اللجوء في إسرائيل".



وبحسب صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين، فإن تلك الفئات تشمل من هربوا من منازلهم لأسباب تتعلق بالعنف الأسري أو التوجهات الجنسية وغيره.



وأشارت إلى أن القرار اتخذ بعد التماس قدم من قبل منظمات حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن كان في السابق يتم رفض منحهم تصاريح عمل شاملة.



ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حصل 66 فلسطينيًا فقط على "حق اللجوء" للأسباب المذكورة، ولكن لم يكن يسمح لهم بالحصول على تصاريح عمل إلا إذا قدم صاحب عمل طلبًا يبدي فيه استعداده لذلك.

صحيفة " القدس"