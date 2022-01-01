سيدة تضع طفلها المولود بمكان مرعب وتفر بالهروب

وكالات / سما /

كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية في تونس، عن قدرتها على القبض على سيدة تعمدت رمي مولودها بإحدى المقابر بجهة قربة من ولاية نابل.

وفي بيان لها، أشارت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى أنه على إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم مفادها العثور على رضيع ملقى بإحدى المقابر بجهة قربة، تم على الفور التحول رفقة أعوان الصحة العمومية وتم نقل الرضيع الى إحدى المستشفيات المحلية لمتابعة حالته الصحية"، وفق (روسيا اليوم).

وأوضح بيان الإدارة أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبتعميق التحريات من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم ومركز الأمن الوطني بقربة الجنوبية، أمكن حصر الشبهة في امرأة متزوجة وأم لأربعة أبناء وزوجها مودع بالسجن منذ حوالي 6 أشهر.