  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

إلى أي مدى ستكون برامج الدردشة قريبة من البشر؟

الإثنين 20 يونيو 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلى أي مدى ستكون برامج الدردشة قريبة من البشر؟



وكالات / سما /

بعد كشف مهندس في شركة غوغل عن تطوير روبوت شبيه بمشاعر البشر، أعاد الأمر تسليط الضوء على برمجيات شبيهة موجودة في المواقع.

وكان برنامج "ألكسا" الذي طورته شركة أمازون إلى "سيري" والذي تستخدمه "أبل"، واحدا من البرمجيات المتوفرة للتعامل مع البشر.

في الواقع، يُقال الآن إن برامج المحادثة هي الطريقة الأسرع نمواً التي تتواصل بواسطتها العلامات التجارية مع عملائها.

كما أنه تم تطوير تطبيق "سافي" لجامعة يورك وطلابها من قبل شركة "آي إم بي"، وباستطاعته الإجابة بسرعة عن الأسئلة المتعلقة بكل شيء بدءاً من النصائح المهنية المحددة إلى قوائم وجبات الغداء اليومية.

غيليوم لابورت، هو الرئيس التنفيذي لشركة برامج الدردشة الفرنسية "Mindsay"، والتي تعد الآن جزءاً من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية، وتشمل قائمة زبائنها كبريات الشركات العالمية مثل نايك وولمارت وشركة التدريب البريطانية Avanti .

ويقول لابورت: "بدأت برامج المحادثة في محاكاة السلوك البشري الحقيقي، ولكن مع الروبوتات بالأساس".

مضيفاً أن برامج الدردشة الافتراضية الآن "أفضل بعشر مرات مما كانت عليه قبل 10 سنوات".

ويوضح أنه بعد البرمجة الأولية، وباستخدام التعلم الآلي ومن ثم الذكاء الاصطناعي (AI)، فإنه يمكن لهذه البرامج الآن تعلم وفهم ما يقوله المستخدم أو يكتب، وبالتالي معرفة كيف يجيب عن الأسئلة.

ومع ذلك، فقد حذر من أن برامج المحادثة لا تزال غير مثالية على مستوى هذه الصناعة، وأنه لا تزال هناك حاجة لوجود نسخة احتياطية بشرية في مكانها.

"إن معدل الفهم يختلف من شركة إلى أخرى ويمكن أن يتراوح ما بين 30 إلى 90 في المئة".

جيم سميث، أستاذ الذكاء الاصطناعي التفاعلي بجامعة غرب إنجلترا، والخبير في برامج المحادثة، يوضح أنه عندما يتعلق الأمر بقدرة هذه البرامج على الظهور كإنسان، فمن المهم "التمييز بين تلك التي تركز على أداء مهام محددة أو تقدم خدمة وبين تلك التي يُتوقع أن تكون لها قدرة على المحادثة حول مختلف الأشياء".

وأضاف: "الأولى، هي الأكثر استخداماً، ويمكن أن تعمل بشكل جيد حقاً، حيث يتم تلقينها وإعطاؤها كميات كبيرة من المعلومات والنصوص".

وقال سميث: "لذلك، فإنها إذا كانت في مركز اتصال وتعلم نوع السؤال الذي سيتم طرحه عليها، فيمكنها تحقيق مستويات مماثلة لخدمة "الزبائن" البشرية، وربما يكون من المهم من أجل الشفافية، أن يُوضح للمتصل أنه لا يتحدث إلى إنسان".

#الدردشة #البشر #برامج #تكنولوجيا #غوغل #برمجيات

الأكثر قراءة اليوم

"جيروزالم بوست" الاسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الملك عبد الله ووزير خارجية الاردن السابق "المعشر"

سرايا القدس تصدر تنويهاً مهماً لمواطني قطاع غزة بخصوص مناورة "عزم الصادقين"

موسكو: مقتل 9 إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير دولة خليجية

أسعار صرف العملات

معهد ستوكهولم : 4 دول عربية تشتري ربع واردات العالم من السلاح

طالع الاسماء ..آلية السفر عبر معبر رفح لليوم الاثنين

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة : السفر عبر معبر رفح الثلاثاء والأربعاء للحجاج فقط ..

8310ec553b06758d283ee69d460d3fdc

وفد رجال أعمال مصريين يصل إسرائيل لأول مرة منذ عقد من الزمن

دبلوماسيٌّ أمريكيٌّ لـ(هآرتس): زيارة بايدن لن تخلق حلفًا استراتيجيًّا يضم اسرائيل ودول عربيّة

بدء مناورات "عـزم الصـادقين " التي تنفذها "سـرايا القدس"

صحيفة.. المقاومة بغزة أرسلت رسائل ميدانية وشفهية للاحتلال وهي كالتالي ..

الاتصالات الفلسطينية