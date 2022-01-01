تحذير عاجل من خطر "البطاريات" على الأطفال

وكالات / سما /

انطلقت حملة عامة في بريطانيا لتحذير الآباء من خطورة البطاريات الصغيرة، ذات الشكل الدائري، على حياة أطفالهم.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، نقلا عن طبيب جراح بارز أن أعداد الأطفال الذين يجرون عمليات جراحية بعدما بلعوا بطارية صغيرة في ارتفاع كبير.

ويقصد الطبيب بطاريات "الزر"، التي تعرف بعمرها الطويل وحجم الصغير، الذي يماثل حبة الدواء، وتستخدم لأجهزة عدة مثل ساعات اليد.

ولا يقتصر ازدياد ابتلاع هذه البطاريات على الأطفال في بريطانيا، إذ إن هناك زيادة مماثلة لهذه الحالات في الولايات المتحدة.

وذكرت "سكاي نيوز" أن حالات ابتلاع الأطفال لـ"بطاريات الزر" زاد بمقدار 7 أضعاف خلال 20 عاما في الولايات المتحدة.



ويقول الجراح في مستشفى غريت أورموند ستريت بلندن، باولو دي كوبي: "لقد شهدنا زيادة في أعداد الأطفال الذين يدخلون المستشفى، ويخضعون لعمليات جراحية كبيرة بسبب بطاريات الزر".