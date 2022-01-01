وفد رجال أعمال مصريين يصل إسرائيل لأول مرة منذ عقد من الزمن

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية عن وصول وفد مصري مكون من 12 شخصاً ممثلين من أصحاب المصانع ورجال الأعمال إلى "إسرائيل" الليلة الماضية، في إطار اتفاقية الـ QIZ بين "إسرائيل" ومصر والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان لها"إن أعضاء الوفد سيزورون مصانع إسرائيلية ويلتقون بشركات ورجال أعمال إسرائيليين".

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذه الزيارة هي الأولى منذ حوالي عقد من الزمن، مشيرةً إلى أن الوفد يضم 12 شخصية.

وتعد اتفاقية الكويز، اتفاقية تجارية ذات طابع سياسي تشمل في طياتها طابع الاستفادة القصوى للطرف الإسرائيلي على عكس الطرف المصري وهي قد شملت الدولتين المذكورتين مضاف لهم الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم مصر بالتصدير لأمريكا بعض المنتجات بدون دفع جمارك بشرط أن يكون المنتج مستخدم في تصنيعه مواد خام مستوردة من "إسرائيل".