  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد رجال أعمال مصريين يصل إسرائيل لأول مرة منذ عقد من الزمن

الإثنين 20 يونيو 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد رجال أعمال مصريين يصل إسرائيل لأول مرة منذ عقد من الزمن



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية عن وصول وفد مصري مكون من 12 شخصاً ممثلين من أصحاب المصانع ورجال الأعمال إلى "إسرائيل" الليلة الماضية، في إطار اتفاقية الـ QIZ بين "إسرائيل" ومصر والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان لها"إن أعضاء الوفد سيزورون مصانع إسرائيلية ويلتقون بشركات ورجال أعمال إسرائيليين".

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذه الزيارة هي الأولى منذ حوالي عقد من الزمن، مشيرةً إلى أن الوفد يضم 12 شخصية.

وتعد اتفاقية الكويز، اتفاقية تجارية ذات طابع سياسي تشمل في طياتها طابع الاستفادة القصوى للطرف الإسرائيلي على عكس الطرف المصري وهي قد شملت الدولتين المذكورتين مضاف لهم الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم مصر بالتصدير لأمريكا بعض المنتجات بدون دفع جمارك بشرط أن يكون المنتج مستخدم في تصنيعه مواد خام مستوردة من "إسرائيل".

#اسرائيل مصر رجال اعمال #مصر اسرائيل الكويز #السيسي مصر

الأكثر قراءة اليوم

"جيروزالم بوست" الاسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الملك عبد الله ووزير خارجية الاردن السابق "المعشر"

سرايا القدس تصدر تنويهاً مهماً لمواطني قطاع غزة بخصوص مناورة "عزم الصادقين"

موسكو: مقتل 9 إسرائيليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير دولة خليجية

أسعار صرف العملات

معهد ستوكهولم : 4 دول عربية تشتري ربع واردات العالم من السلاح

طالع الاسماء ..آلية السفر عبر معبر رفح لليوم الاثنين

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة : السفر عبر معبر رفح الثلاثاء والأربعاء للحجاج فقط ..

دبلوماسيٌّ أمريكيٌّ لـ(هآرتس): زيارة بايدن لن تخلق حلفًا استراتيجيًّا يضم اسرائيل ودول عربيّة

بدء مناورات "عـزم الصـادقين " التي تنفذها "سـرايا القدس"

صحيفة.. المقاومة بغزة أرسلت رسائل ميدانية وشفهية للاحتلال وهي كالتالي ..

سرايا القدس تصدر تنويهاً مهماً لمواطني قطاع غزة بخصوص مناورة "عزم الصادقين"

الاتصالات الفلسطينية