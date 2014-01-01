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تسيبي ليفني تحتفي بلقاء تركي الفيصل مجددا

الإثنين 20 يونيو 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسيبي ليفني تحتفي بلقاء تركي الفيصل مجددا



القدس المحتلة / سما /

التقت رئيسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابقة، تسيبي ليفني، برئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل.

واحتفت ليفني بصورة جديدة تجمعها بالفيصل، على هامش حضورهما النسخة التاسعة لـ"منتدى باكو" العالمي في أذربيجان.

وقالت ليفني إنها تتطلع إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، ومن ضمنها "تل أبيب" الشهر المقبل.

وتربط ليفني والفيصل علاقة ودية، إذ التقيا في مؤتمر الأمن الدولي بمدينة ميونيخ الألمانية مطلع العام 2014، قبل أن يلتقيا علنا في منتدى "دافوس" العالمي مطلع العام 2017.

وبرغم عدم حمله أي صفة رسمية حاليا، إلا أن تقارير تحدثت عن دور تركي الفيصل في التطبيع السعودي مع الاحتلال، إذ إنه التقى بعديد المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم مدير المخابرات العسكرية الأسبق عاموس يادلين، ومستشار الأمن القومي السابق الجنرال يعكوف عامي درور، ووكيل وزارة الخارجية دروري غولد.

ويأتي هذا اللقاء وسط أنباء متزايدة عن زيارة بايدن إلى المنطقة ستسفر عن تطبيع سعودي إسرائيلي يتعلق بإتاحة المجال الجوي للمملكة أمام الاحتلال علنا.

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